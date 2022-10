Door de stenige aanblik van het centrum van Vleuterweide staat het gebied bekend als een 'kille'plek. Maar daar komt als het aan de gemeente Utrecht ligt snel verandering in. Er komt meer groen en de (kunstmatige) waterplas langs de Landschapsbaan wordt verder uitgegraven.

De kille uitstraling van het huidige centrum van Vleuterweide heeft volgens de gemeente een 'negatieve invloed op de beleving van het centrum'. "Het centrum is een voorbeeld van een gebied dat wij toekomstbestendig willen inrichten door verharding te vervangen met groen. Het openbaar gebied moet op deze wijze gaan bijdragen aan een woonomgeving die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen.''

Utrecht is daarom een project gestart om de stenige pleinen te gaan vergroenen. Ook wordt bekeken op welke manier er in de winkelstraten meer groen kan komen. Het plan is ook om meer bomen langs de Landschapsbaan te planten. Daarnaast wil Utrecht op deze plek bij de huidige waterplas (Burchtvijver) verder uitgraven en vervolgens de oevers aan de west- en de zuidzijde definitief inrichten.

Bewoners en andere belanghebbenden worden actief betrokken bij het maken van de plannen. "We nemen hun wensen waar mogelijk mee.'' Volgend jaar wil de gemeente de eisen waaraan het plan moet voldoen op een rij hebben, waarna datzelfde jaar ook gebruikt wordt voor het opstellen van een voorlopig en definitief ontwerp. De werkzaamheden kunnen dan waarschijnlijk begin 2024 starten.

Het winkelcentrum werd in op 6 oktober 2010 geopend. Hierin zijn tientallen speciaalzaken, maar ook winkels van bekende ketens gevestigd. De afgelopen jaren speelden meerdere problemen op het gebied van verkeersveiligheid en het parkeren rondom het winkelcentrum.