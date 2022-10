Aan de Graadt van Roggenweg, vlakbij Utrecht Centraal, is het afgelopen weekend een auto op het tramspoor gereden. Dat melden de wijkagenten van Lombok op Instagram. Na controle bleek de bestuurder van de auto onder invloed van alcohol te zijn.

En dat was niet voor het eerst. De wijkagenten van Lombok en Nieuw Engeland kwamen er na de controle achter dat het rijbewijs bij de bestuurder al bij een eerder incident was ingevorderd. Wat er met de bestuurder van de auto is gebeurd, is onbekend.