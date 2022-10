Zo'n 10.000 hardlopers genoten zondag van de 70e editie van de Singelloop Utrecht. Het kon eindelijk weer na corona.

De jubileumeditie begon zondagmorgen met de Partou Kids Run van 1 en 2,5 kilometer. Volgens de organisatie zat het tempo er bij de jonge lopers goed in en waren de eersten binnen tien minuten binnen.

Vervolgens startten de lopers van de 5 kilometer, die volledig uitverkocht was. Als laatste was het de beurt aan de 10 kilometer, de populairste afstand met de meeste deelnemers.

"We zijn heel tevreden als er veel blije mensen over de finish komen, en dat gebeurde", zegt een woordvoerder van de organisatie. En dan scheen ook de zon."

De organisatie moest op het laatste moment aanpassingen doen in de route. Tijdens voorgaande jaren was de start en eindplek het Wilheliminapark, maar dat mag niet langer. Nu was het Moreelsepark de nieuwe start- en finish. Of dat de komende jaren zo blijft, kan de organisatie nog niet zeggen.