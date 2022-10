Om 02.15 uur vannacht hebben omwonenden schoten gehoord op de Montfoortlaan in de Utrechtse wijk Hoograven. Agenten vonden kogelgaten in de voorgevel van een woning.

Na de melding heeft de politie de omgeving afgezet en een onderzoek ingesteld. Er zijn geen gewonde personen of verdachten aangetroffen.

Wel trof de politie een aantal 'inslagen aan die lijken op kogelgaten' in de voorgevel van een woning of pand aan het begin van de straat, zegt een woordvoerder. "Dat zijn we nu aan het onderzoeken. De forensische opsporing is bezig. Ook zijn we op zoek naar getuigen."

De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben te bellen met 0900 8844.