Actievoerders hebben de kantoorruimtes boven de Intersport aan de Oudegracht 106-108 gekraakt. De krakers willen aantonen dat kraken - ondanks het verbod erop uit 2010 - nog steeds een legitieme optie is in het aankaarten en bestrijden van de huizencrisis en dakloosheid.

De leegstaande panden zijn sinds afgelopen donderdag door de krakers bezet. Zij maakten dat zaterdagmorgen bekend, precies twaalf jaar na de inwerkingtreding van de wet tegen Kraken en Leegstand.

"Hoewel kraken sinds het kraakverbod in 2010 is gecriminaliseerd, is kraken nog steeds mogelijk", laten de krakers weten. "Het is een legitieme vorm van directe actie die de leegstand van woningen aankaart en deze leegstand direct omzet in huisvesting."

Kraken dient volgens de groep ook nog steeds als 'een effectief middel' tegen speculanten en wooncorporaties die huizen enkel gebruiken als instrumenten om winst te maken. Hoewel de wet uit 2010 leegstand zou moeten tegen gaan, is dat juist sinds het kraakverbod volgens de actievoerders nog steeds een groot probleem.

"Tegelijkertijd is er sprake van een ongekende huizencrisis, waardoor woningzoekenden op wachtlijsten staan, naast een huis grijpen omdat beleggers ze overbieden en, als ze wél een huis weten te bemachtigen, zich kapot moeten werken om de huur te kunnen betalen. Dat terwijl kraken en de kraakbeweging zijn gecriminaliseerd en vervolgd."

Vergunningen geweigerd

In 1930 opende op de hoek van de Potterstraat en de Oudegracht, het grootste restaurant van Utrecht, Heck's Lunchroom. Vanaf 1998 zijn de eerste twee verdiepingen verbouwd tot Intersport-winkel. De bovenste twee verdiepingen werden toen als kantoorruimte verhuurd maar hebben sindsdien deze functie verloren.

Een paar jaar geleden was er een plan voor de vestiging van een rooftop-restaurant, en er zijn vergunningen aangevraagd voor het verbouwen van het kantoor tot hotel en het wijzigen van de gevels. Deze vergunningen zijn volgens de krakers echter geweigerd en drie jaar later worden de twee verdiepingen boven de Intersport nog steeds niet gebruikt.

Ook op andere locaties in Utrecht wordt er door krakers aandacht gevraagd voor de woningnood, voor panden die ontruimd worden voor leegstand. Op meerdere plekken in Utrecht zijn banners op gebouwen en boven de snelweg gehangen.

Op een banner aan het in de laatste jaren meermaals gekraakte gebouw aan de Archimedeslaan 16 staat: 'Ontruimen voor leegstand is vragen om weerstand'. "Hier moesten meer dan drie jaar geleden, in juli 2019, 400 studenten plaatsmaken voor de sloop van de gebouwen die nog steeds niet heeft plaatsgevonden."

In Utrecht staan er meer dan 1500 panden langdurig leeg. Het duurt het minimaal negen jaar voor een woningzoekende aan de beurt is voor een sociale huurwoning. "Op een wachtlijst kun je niet wonen. We hopen hiermee mensen aan te sporen het heft in eigen handen te nemen en hun recht op wonen op te eisen. Het hebben van een dak boven je hoofd is namelijk een eerst levensbehoefte, terwijl eigendom dat niet is."