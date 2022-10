De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft zich laten verleiden tot een intiem gesprek met meesterinterviewer Kefah Allush. Aanstaande maandag is zij te gast in het EO-programma De Kist.

In de uitzending vertelt de burgemeester over een traumatische gebeurtenis in haar jeugd. Op een avond werd zij gewekt door haar moeder met de woorden: "Papa heeft een ongeluk gehad en hij gaat dood." Mede door het verlies van haar vader, hoopt Dijksma dat haar eigen kinderen alles uit het leven halen wat erin zit.

Het programma De Kist gaat over de grote vragen van het bestaan. De uitzending met Dijksma werd begin augustus opgenomen en is maandagavond rond de klok van 23.00 uur te zien op NPO2.