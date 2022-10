Nieuwegein wil in het nieuwbouwproject City regenwater opvangen en hergebruiken. De bedoeling is dat het waterhuishoudingssysteem zo beter om kan gaan met extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de droogte van afgelopen zomer.

Door het opvangen, bufferen en in tijden van droogte distribueren van regenwater moet groen groen blijven én zorgen voor verkoeling in de stad. Dat is het plan van de gemeente Nieuwegein. Het opgevangen water kan bijvoorbeeld gebruikt worden om toiletten door te spoelen of om de wasmachine mee te laten draaien.

"Als we dat water dan vervolgens weer opvangen, zuiveren en bufferen, kunnen we zorgen voor een veel lager verbruik van schaarser wordend drinkwater", zegt woordvoerder Karin Borsje.

Het idee is om drie waterstromingen te maken in één gebied, namelijk City West. Alle drie die stromingen kunnen dan op een eigen manier behandeld en (her)gebruikt worden.

De voornaamste redenen om dit te doen, zijn het voorkomen van wateroverlast tijdens piekbuien, het verminderen van hittestress, het behouden van de groene omgeving én het verminderen van het drinkwatergebruik in het gebied. Dat is belangrijk, omdat drinkwater steeds schaarser wordt. Dit plan past binnen de ambitie van Nieuwegein om de duurzaamste binnenstad van Nederland te worden.

De technische mogelijkheden voor het plan zijn bekend. Nu moet er nog een fysiek haalbaar ontwerp komen. "Dat ontwerp zal vervolgens vertaald worden naar kosten. Dat hoeft niet te betekenen dat dit een duur systeem wordt. Zo is de zwaartekracht te gebruiken om reservoirs te vullen en zijn reservoirs bijvoorbeeld ook stationsoverkappingen. Op basis van het ontwerp en de kostenraming kunnen de bestuurders van waterbedrijf Vitens, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein een besluit nemen."