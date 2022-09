Donderdagavond was te zien hoe twee Utrechters samen op het podium stonden bij het tv-programma Beste Zangers. Claudia de Breij, geboren en getogen in Utrecht, zong samen met Blanks, geboren in Vleuten-De Meern, een Nederlandse versie van het nummer Fix You van Coldplay.

Het duo sloot de laatste aflevering van het seizoen af met hun cover. Voor Blanks, echte naam Simon de Wit, was het de eerste keer dat hij voor publiek een nummer in het Nederlands zong. Hoewel hij in Utrecht is geboren, groeide Blanks op in het Drentse Tweede Valthermond en Groningse Harkstede. Hij woont nog steeds in Groningen. Claudia de Breij woont nog altijd in Utrecht.