Trek jij liever een trui aan in plaats van dat je de verwarming aanzet? Of eet je geen vlees meer om het milieu een handje te helpen? Misschien ben jij dan wel geschikt als nieuwe klimaatburgemeester.

Voor de Nationale Klimaatweek van 31 oktober tot en met 6 november zoekt Utrecht nog iemand die klimaat en duurzaamheid onder de aandacht wil brengen. Utrecht deed al eerder een poging om inwoners te enthousiast te maken voor de taak, maar nog zonder succes.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet het liefst in elke gemeente tenminste één klimaatburgemeester die een voorbeeld kan zijn voor anderen om stappen te zetten voor een beter klimaat. Tot nu toe hebben 184 mensen in 123 gemeenten zich aangemeld, maar nog niemand in Utrecht. Aanmelden kan tot 17 oktober op www.nkw2022.nl.