De 149 meter lange walmuur en werf aan de Oudegracht tussen de Jacobibrug en Viebrug is weer volledig hersteld. Vandaag plaatste wethouder Rachel Streefland samen met twee buurtbewoners de laatste stenen in de werf.

De uitstraling van de herstelde walmuur is identiek aan de oude walmuren. Van buiten zie je het niet, maar er zijn prefab-delen aan de muur toegevoegd. Dit zijn oude buispalen die door de oude walmuur zijn geschroefd waardoor de walmuren steviger staan.

Voorkomen

Wethouder Streefland is erg tevreden met het resultaat. "Denk je aan Utrecht, dan denk je aan de karakteristieke grachten met werven die dwars door de stad lopen. Dit 900 jaar oude, monumentale wervengebied is een gebied om trots en zuinig op te zijn." De gemeente zal daarom maatregelen nemen om schade aan muren en kelders in de toekomst te voorkomen.

Het volgende gedeelte van de werfmuur dat nog hersteld moet worden, zal in oktober onder handen worden genomen. Deze loopt van de andere kant van de Viebrug tot de Jansbrug. Deze werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2024 afgerond worden.