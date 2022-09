Een arrestatieteam is in de nacht van woensdag op donderdag een woonwagenkamp aan de Kanaalweg in Utrecht binnengevallen. Een 36-jarige man is aangehouden, vanwege een bedreiging eerder op de avond.

De politie zette de omgeving af en droeg kogelwerende vesten totdat een arrestatieteam het terrein van het kamp op ging. Een man werd opgepakt en afgevoerd. Hij zou rond 21.00 uur iemand hebben bedreigd op de Jutfaseweg. De reden van de politiegrote inzet kon een woordvoerder van de politie vanochtend nog niet verklaren. Een politiehelikopter vloog ruim een uur lang boven de stad om de situatie vanuit de lucht in de gaten te houden. Bij de inval werden ook politiehonden ingezet. Daardoor was lange tijd veel geblaf in de omgeving hoorbaar. Het woonwagenkamp ligt aan de Kanaalweg, vlak bij de Spinozabrug. De omgeving werd na de inval afgezet voor onderzoek op het terrein.