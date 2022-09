Nog eens achtduizend Utrechters hebben recht op een energievergoeding van 1300 euro. Het gaat om mensen een laag middeninkomen.

Utrechters die maximaal 125 procent van het sociaal minimum verdienen, konden al een vergoeding krijgen voor de gestegen energierekening. Deze groep is nu uitgebreid tot inwoners met een inkomen tot 150 procent van het sociaal minimum.

Een alleenstaande met een zogenoemd laag middeninkomen verdient ongeveer 1900 euro bruto per maand. Samenwonenden die moeten rondkomen van ongeveer 2600 euro per maand behoren ook tot de nieuwe groep die recht heeft op een energievergoeding.

Mensen met een laag middeninkomen kunnen volgens wethouder Linda Voortman (GroenLinks, werk en inkomen) nu nog nergens aanspraak op maken, 'maar zakken wel door het ijs'. De wethouder verwacht ongeveer 60 procent van de achtduizend huishoudens die nu ook eenmalig recht hebben op 1300 euro te kunnen bereiken. De regeling kost de gemeente dan ongeveer 6,4 miljoen euro.

Om de nieuwe groep op de hoogte te stellen van de regeling is volgens de wethouder 'een forse campagne nodig'. "We moeten een groep bereiken die normaal gesproken niet of weinig te maken heeft met de gemeentelijke regelingen." Mensen met een baan zijn ook lastig te bereiken omdat ze denken dat er voor hen geen regelingen zijn.

Nederlandse gemeenten hanteren verschillende inkomensgrenzen voor de energievergoeding. Nergens is de grens nog zo ver opgerekt als in Utrecht. Bij het uitkeren van de eenmalige vergoeding wordt niet gekeken hoe hoog de energierekening daadwerkelijk is.

De gemeente Utrecht bereidt eerder aangekondigde maatregelen voor minima die in de problemen komen als gevolg van de inflatie en de hoge energierekening, verder uit. Zo krijgen de ongeveer 10.000 Utrechters met een U-polis voor de zorgverzekering een extra korting van 30 euro.