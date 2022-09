Een ontploffing van een explosief heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in IJsselstein voor flinke schade gezorgd. Daarbij werden auto's en een woning geraakt.

De ontploffing vond rond 01.25 uur plaats aan de Roest Crolliusstraat, aan de westkant van IJsselstein. Twee geparkeerde auto's raakten beschadigd door de dreun en ook een ruit van een woning sneuvelde door de kracht van de explosie.

De politie gaat uit van een vuurwerkbom die tot ontploffing kwam en doet onderzoek naar zowel het explosief als het motief van de daders. Aan de hand van getuigen, sporenonderzoek en een buurtonderzoek woensdag, moeten verdachten in beeld komen.

Een woordvoerder van de politie stelt dat vooralsnog geen link wordt gelegd met eerdere incidenten rond explosieven in IJsselstein. In juni werd tot twee keer toe een bom bij een auto achtergelaten. Bij het tweede incident ontplofte het explosief ook daadwerkelijk en ontstond schade aan een auto. Voor deze incidenten is nooit een verdachte gepakt.

Eerder deze maand werd er ook al geschoten in IJsselstein.