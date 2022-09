In het gebied rondom de Neude is nog altijd een tekort aan fietsparkeerplekken. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Utrecht. Het gebrek aan plaatsen zorgt ervoor dat mensen hun fiets 'hinderlijk parkeren'. Toch gaat de gemeente daar nog niet op handhaven, wel is ze op zoek naar plekken om nieuwe fietsenstallingen te plaatsen.

Op piekmomenten, zoals de zaterdagmiddag, kunnen gemiddeld zo'n 13.500 Utrechters hun fiets niet kwijt. De gemeente heeft het plan om in 2030 13.000 nieuwe fietsparkeerplekken te hebben geplaatst. In 2020 en 2021 zijn daarom al 1600 parkeerplekken toegevoegd bij de stalling House Modernes en Neude. Daarnaast onderzoekt de gemeente of ze 5800 nieuwe fietsparkeerplekken in de autoparkeergarages van Hoog Catharijne kan plaatsen. Maar ondanks al deze (mogelijk) nieuwe stallingsplekken blijft er een tekort op de Neude. Lukraak geparkeerde fietsen Daarom zal daar voorlopig nog niet worden gehandhaafd op fietsen die 'hinderlijk' zijn geparkeerd. Wel zullen fietsers erop worden gewezen beter gebruik te maken van de wél beschikbare stallingsplekken. 'We werken aan een binnenstad met pleinen, die ruimte hebben om te verblijven en te lopen. Op de Neude lukt dat alleen met veel minder lukraak geparkeerde fietsen en als de stallingen beter gebruikt worden', schrijft de gemeente.