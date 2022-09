Om woningen voor starters betaalbaar te houden wil De Bilt opkoopbescherming invoeren. Met het invoeren van die bescherming wil de gemeente het beleggers onmogelijk maken om woningen te kopen die voor starters aantrekkelijk zijn.

De laatste jaren worden veel woningen opgekocht door beleggers en pandjesbazen. Die verhuren de woningen, al dan niet gesplitst, aan woningzoekenden. Doordat beleggers hoger kunnen bieden, blijven voor starters nauwelijks woningen over.

Met de opkoopbescherming kan De Bilt de koper opleggen de woning voor een periode van vier jaar of langer niet te verhuren. In Utrecht en andere grote steden is deze opkoopverplichting al eerder ingevoerd.

Omdat beleggers daardoor uitwijken naar omliggende gemeenten wil het college van De Bilt het voorbeeld van Utrecht volgen en opkoopbescherming invoeren.