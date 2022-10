De elektrische deelscooter verdwijnt uit Utrecht. Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) ziet inwoners en bezoekers van de stad liever lopen of fietsen.

Het bedrijf Tier Mobility kreeg ruim een jaar geleden tijdelijk toestemming om maximaal driehonderd elektrische scooters verspreid over Utrecht neer te zetten. De vergunning loopt binnenkort af en wordt niet verlengd.

Volgens wethouder Van Hooijdonk hebben de groenblauwe deelscooters geen meerwaarde. "Gebruikers rijden ongeveer 3,7 kilometer met een bromfiets, net zoveel als met de fiets. Ook gebruiken ze beide voertuigen even lang."

Van Hooijdonk geeft de voorkeur aan elektrische deelfietsen omdat deze gemakkelijk geparkeerd kunnen worden omdat ze in de bestaande fietsenrekken passen. Bovendien is het gezonder als mensen lopen en fietsen, stelt zij.

Deelscooters kunnen volgens de wethouder wel een meerwaarde hebben als er ritjes tot over de gemeentegrens kunnen worden gemaakt. "De gemeente is in gesprek met regionale partners over de mogelijkheden voor regionaal deelvervoer."

Tier kan zich vinden in het besluit van de gemeente Utrecht, zegt een woordvoerder. "We zien weinig verschil tussen het gebruik van de e-bike en de e-scooter. Net als de gemeente denken wij dat de e-bike beter past bij Utrecht."

Van vijfhonderd naar duizend

Met het verdwijnen van deelscooters wordt het aantal elektrische deelfietsen in de stad verhoogd van vijfhonderd naar duizend. Gebruikers kunnen ritten met een e-bike op meer plekken in de stad starten en afsluiten. Elektrische deelfietsen mogen sinds afgelopen zomer ook op verschillende plekken in de binnenstad worden geparkeerd.

Utrecht blijft de komende jaren fors inzetten op deelvervoer. Volgens Van Hooijdonk moeten Utrechters het delen van een auto in 2030 vanzelfsprekender vinden dan het bezit van een eigen auto.