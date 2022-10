De politie heeft een 24-jarige man uit Utrecht aangehouden voor betrokkenheid bij een mislukte plofkraak in Duitsland, in april dit jaar. Dat gebeurde op maandagochtend. De man is overgebracht naar het politiebureau.

De mannen scheuren in de nacht van 1 op 2 april met 240 kilometer over de snelweg, nadat een plofkraak in Duitsland mislukt. Het drietal wordt geflitst en een politiehelikopter kreeg het voertuig in het vizier. Er volgt een 'wildwestachtervolging', waarbij de mannen meerdere keren proberen de politie te lozen. Wanneer de tank leeg is lozen de mannen de auto op de vluchtstrook bij de Mereveldseweg in Utrecht. Eén van de drie mannen wordt aangehouden, de andere twee nemen de benen. De politie toonde de afgelopen tijd spectaculaire beelden van de plofkraak, onder andere in Opsporing Verzocht. Hierop is te zien hoe de mannen de snelweg onveilig maken en uiteindelijk vluchten. Vanochtend werd één van de twee voortvluchtige mannen alsnog aangehouden: een 24-jarige Utrechter. De politie is nog op zoek naar de derde man.