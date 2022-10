24 topchefs uit heel Nederland koken sinds zondag 12.00 uur in Grand Hotel Karel V in Utrecht. Dat doen ze 24 uur lang, om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

De marathon begon zondag om 12.00 uur na het startsein van burgemeester Sharon Dijksma en duurt tot dezelfde tijd maandagmiddag. Voormalig autocoureur Robert Doornbos en zijn vrouw en stylist Chantal Bles nemen maandag de opbrengst in ontvangst. Het stel is ambassadeur van het Prinses Máxima Centrum, waar het totaalbedrag naartoe gaat. In dit Utrechtse centrum worden kinderen met kanker behandeld en vindt onderzoek naar de ziekte plaats. Doornbos en Bles hebben zelf een dochter waarbij in 2018 een tumor werd ontdekt. Het evenement wordt georganiseerd door Tjitze van der Dam en Godfried van der Lugt van Gault&Millau Nederland. Het is de vierde editie.