Gehuld in poncho's tegen de regen vroegen zaterdag op de Neude in Utrecht ongeveer 250 mensen aandacht voor iedereen die zelf of als naaste te maken heeft met psychische klachten.

Het gros van de aanwezigen stond zes uur lang op een verhoging en haalde zodoende 46.227 euro op voor projecten die psychische gezondheid bevorderen. Het evenement - Last Man Standing, werd gehouden door de organisatie MIND. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma opende het evenement. Verder waren er onder meer optredens van zangeres Sylvia Aimee, die het lijflied van Last Man Standing zong, de rappende psycholoog Daisy Veenstra (beter bekend als rapper Daisz) en Démira.