Na haar onverwachte zege op het wereldkampioenschap wielrennen moet Utrecht niet langer talmen. Annemiek van Vleuten -ook geboren in Vleuten- moet worden geëerd met een straatnaam. Dat zegt Cees Bos van Stadsbelang Utrecht in de gemeenteraad.

Bos spoorde samen met de VVD het college van burgemeester en wethouders in de zomer van 2021 al eens aan een fietspad naar Van Vleuten te noemen. Ze had toen net goud en zilver gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio. Het college zei toen eerst 'advies inwinnen'. "Dat was een tamelijk nietszeggend antwoord'', aldus de politicus.

Een fietspad doet volgens Bos inmiddels geen recht meer aan de prestaties van de 39-jarige Van Vleuten. Naast het wereldkampioenschap won ze dit jaar óók de drie grote wielerrondes voor vrouwen: de Giro, Tour en Vuelta. Hij stelt voor de ruim 1,5 kilometer lange Landschapsbaan door Vleuten naar haar te vernoemen. Omdat er geen huisnummers aan deze weg liggen, is een naamswijziging niet ingewikkeld, denkt hij. "Het moet alleen even in de routeplanners worden aangepast.''

Van Vleuten werd geboren in het oude dorp Vleuten, sinds 2001 een wijk binnen de gemeente Utrecht. Dat ze op haar vierde jaar met haar ouders naar het Gelderse Vorden verhuisde, is volgens Bos geen reden om haar niet met een straatnaam te eren. Hardloopster Dafne Schippers en schaatser Jochem Uytdehaage kregen respectievelijk een brug en een plantsoen naar zich vernoemd, maar wonen ook niet meer in Utrecht, zegt hij.

Bos lijkt in burgemeester Sharon Dijksma een medestander te hebben in het eren van Annemiek van Vleuten. Op Instagram en Twitter roemde Dijksma dit weekeinde haar prestaties. Ze noemde haar 'een ongelooflijke klasbak'. 'Twee weken geleden nog won ze de Vuelta. Daarvoor de Tour en de Giro. Als je na zo'n seizoen en met een gebroken elleboog wereldkampioen wordt ben je een ware heldin.'