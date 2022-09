De fietstunnel tussen twee Utrechtse woonwijken in aanbouw gaat niet eerder dan in 2026 open. Volgens de gemeente kan de fietsroute pas in gebruik worden genomen als het bouwverkeer is verdwenen.

De tunnel onder het spoor aan het einde van de Locomotiefstraat verbindt de nieuwbouwwijken Cartesiusdriehoek en Wisselspoor met elkaar. De fietstunnel is ook handig voor bijvoorbeeld inwoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern die over de Gele Brug richting de stad fietsen en naar de Amsterdamsestraatweg willen. De VVD in de gemeenteraad riep het college van burgemeester en wethouders onlangs in schriftelijke vragen op de fietstunnel zo snel mogelijk te open. Het college laat nu weten dat de tunnel niet voor 2026 wordt geopend. Het is ook mogelijk dat de hekken pas in 2028 worden weggehaald. "Vooralsnog is de afspraak met de ontwikkelaars dat zodra het bouwverkeer klaar is met de werkzaamheden, de route in gebruik genomen kan worden.'' De VVD legt zich niet neer bij de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders. De liberalen willen binnenkort een bijeenkomst houden met onder meer de ontwikkelaars van de bouwprojecten in een poging de tunnel alsnog open te stellen.