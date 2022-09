De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (D66) houdt vast aan de bouw van 700 woningen op en rond een deel van de Haarrijnseplas. Het schrappen van tientallen watervilla’s kost de gemeente volgens hem 10 miljoen euro. Meer sociale huurwoningen in het plan levert minimaal een jaar tijdverlies op.

In een vergadering van de gemeenteraad vroegen verschillende partijen de bouwplannen rond de natuurplas aan te passen. Naast de bouw van 700 energiezuinige woningen, in verschillende prijsklassen, staat er een bedrijventerrein gepland.

Een aantal partijen, de PvdA voorop, vinden dat er meer sociale huurwoningen in het plan Haarrijn moeten komen. Dit maakt nu 19 procent van het totaal aantal woningen uit. Partij voor de Dieren wil de 25 drijvende woningen schrappen, omdat deze een bedreiging zijn voor de vele verschillende soorten vogels die naar voedsel zoeken op de plas. Omwonenden van de Haarrijnseplas pleitten er onlangs voor minder dan 700 woningen te bouwen. Zodoende zou er meer ruimte overblijven voor natuur en recreatie.

Wethouder Eerenberg ziet grote wijzigingen in het plan niet zitten. Als de bouw van watervilla’s en duurdere woningen direct aan de plas niet doorgaan, ontstaat een tekort van 10 miljoen euro op het plan. Als de gemeenteraad kiest voor meer sociale huurwoningen, ten koste van andere type huizen, moet de gemeente opnieuw in gesprek met de provincie. En dat levert vertraging op, waarschuwde de wethouder. Hij gaat ervan uit dat het begin van de bouw dan minimaal een jaar opschuift. Volgens Eerenberg wordt in het plan ook voldoende rekening gehouden met de natuur.

In een vergadering van de voltallige gemeenteraad moet binnenkort blijken of de wethouder op voldoende steun kan rekenen voor het bestaande plan voor 700 nieuwe woningen tussen de A2 en de Haarrijnseplas.