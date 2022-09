De loting voor het hoofdtoernooi voor de KNVB-beker heeft een paar mooie affiches opgeleverd voor Utrechtse voetbalclubs.

Hans Kraay Jr., die gisteravond laat de loting verrichtte op ESPN in gezelschap van de Woerdense spelers van Sportlust '46, koppelde FC Utrecht aan Sportlust '46. De Woerdense derde divisionist speelt op 18 of 20 oktober een thuiswedstrijd.

Het Utrechtse Hercules, uitkomend in de derde divisie zondag, lootte NAC uit Breda. De Utrechtse amateurclub onderzoekt nog op welke accommodatie het duel wordt gespeeld. Het eigen sportpark is met het oog op de lichtinstallatie en de veiligheid waarschijnlijk niet geschikt om NAC te ontvangen. De club overweegt uit te wijken naar sportpark Zoudenbalch, van Jong FC Utrecht. Vijf jaar geleden speelde Hercules de bekerwedstrijd tegen FC Groningen in Stadion Galgenwaard. Of dat nu tegen NAC opnieuw gebeurt, is nog niet duidelijk.

GVVV speelt op sportpark Panhuis een thuiswedstijd tegen FC Den Bosch, dat net als NAC uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Veenendaal schakelde afgelopen week in de voorronde Sparta Nijkerk uit.