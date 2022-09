Heb jij nog wat honden - of kattenvoer over? De Partij voor de Dieren houdt 26 en 27 september een inzamelingsactie voor de dierenvoedselbank.

Het is bijna Dierendag (4 oktober), dus een mooi moment om even extra stil te staan bij de huisdieren, vindt de PvdD. "Zeker in deze tijd hebben veel mensen het financieel zwaar en dan is het extra belangrijk om goed voor hun dieren te kunnen blijven zorgen", schrijft ze over de inzamelingsactie.

De dierenvoedselbank heeft vooral behoefte aan kattensnoepjes/snacks en zowel nat- als droogvoer voor honden en katten.

Maandag 26 september tussen 10.00 en 20.00 uur kun je spullen afleveren op het stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat 2. Dinsdag 27 september kun je daar tussen 10.00 en 20.00 uur terecht. Leden van de Partij voor de Dieren zorgen dat het voer bij de dierenvoedselbank terechtkomt.

Dierenvoedselbank

De dierenvoedselbank helpt mensen met een kleinere portemonnee met het voeren en verzorgen van hun huisdieren, zodat die gezond kunnen blijven.