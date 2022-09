Als het aan meer dan honderd Utrechtse studentenorganisaties ligt, behoort (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder studenten vanaf nu tot het verleden. Ze stellen vertrouwenspersonen aan, 'maken ongemakkelijke en vervelende ervaringen bespreekbaar' en er komt een gedragscode.

Dat blijkt uit een intentieverklaring die 107 studentenorganisaties in de stad ondertekend hebben. Daaronder zijn sportverenigingen, studieclubs en studentenverenigingen. Ze spreken zich niet alleen uit tegen seksueel wangedrag, maar ook tegen pesten, agressiviteit, drogeren en ander ongewenst gedrag.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van Amnesty International dat één op de negen studentes in Nederland wordt verkracht tijdens haar studententijd. Bij mannen is 1 procent het slachtoffer van verkrachting. De Utrechtse studentenverenigingen zijn al langer bezig met campagnes tegens grensoverschrijdend gedrag.

Cultuur creëren

Toch is ook deze intentieverklaring nodig, vindt Marik Eijgenstein van studentenorganisatie Vidius. "De bedoeling is om een cultuur te creëren waar duidelijk is dat er open over grensoverschrijdend gedrag gesproken kan worden. We maken hiervoor gebruik van een vertrouwenspersoon. Dus als er iets gebeurt, kun je dit aan diegene vertellen en hierin ondersteund worden."

Daarnaast ondernemen de organisaties verschillende acties om studenten bewust te maken van ongewenst gedrag en een veilige omgeving.

Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een Week van de Veiligheid bij de studentenorganisaties, een verplichte presentatie voor eerstejaars over sociale veiligheid, een cursus over wat je kunt doen als omstander of een jaarlijks open gespreksuurtje met een psycholoog.

Eijgenstein: "We laten op deze manier zien dat we grensoverschrijdend gedrag niet accepteren."