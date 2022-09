De gemeente Utrecht stelt 11,65 miljoen euro beschikbaar om kinderen en jongeren te helpen die worstelen met hun mentale gezondheid, een leerachterstand hebben opgelopen of achterlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door de coronamaatregelen.

Organisaties die zijn aangesloten bij de gemeente kunnen subsidie aanvragen om jongeren te helpen. Zo wil de gemeente ook bijdragen aan gelijke kansen op passende zorg.

"Op school hebben sommige kinderen na corona moeite om contact te leggen met anderen of op te komen voor zichzelf. Of ze hebben een achterstand opgelopen in ontwikkeling, motoriek of gedrag", zegt Eelco Eerenberg, wethouder van onderwijs. "Alle kinderen verdienen een goede start. Daarom ondersteunen we extra."