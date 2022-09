De activiteiten rond autoshow World of Cars passen niet in Utrecht. Dat stelt wethouder Eva Oosters (Student & Starter). Het driedaagse evenement in de Jaarbeurs leidde begin juli tot veel klachten.

Tot in de wijde omtrek werd er 8, 9 en 10 juli geklaagd over geluids- en stankoverlast. Met name de driftshows, waarbij auto's veel toeren maken en met spinnende, slippende banden rondjes rijden, vielen verkeerd. Meerdere politieke partijen in de gemeenteraad vroegen de wethouder na afloop van de beurs om opheldering.

Volgens wethouder Oosters passen activiteiten als driftshows niet in een stad die thema's zoals gezond stedelijk leven en duurzaamheid uitdraagt. Ze wil de Jaarbeurs binnenkort aanspreken op de geluids- en stankoverlast. De driedaagse autoshow trok 50.000 bezoekers.

Dat de Jaarbeurs geen vergunning voor World of Cars had aangevraagd, is niet vreemd, aldus de wethouder "Het gaat hier om een beurs, waaromheen verschillende ondersteunende activiteiten zijn georganiseerd. Ondersteunende activiteiten zijn toegestaan binnen de bestaande bestemming." Maar dat betekent volgens haar niet dat alle activiteiten rond een beurs mogen worden gehouden.