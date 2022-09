Burgemeester Sharon Dijksma komt met concrete maatregelen om de aanhoudende overlast onder het Bollendak bij Utrecht CS aan te pakken. Extra politie en handhavers en de mogelijkheid om mensen te verbieden er nog te komen, horen daar bij.

Er is al langere tijd sprake van intimidatie en geweldsincidenten op het Stationsplein met z'n kenmerkende overkapping en tegelijkertijd neemt het aantal winkeldiefstallen en slachtoffers van zakkenrollerij in met name de binnenstad, toe. Daar kwam recent nog een aantal gewelddadige (steek)incidenten bij, die niet op zichzelf staan, zo schrijft Dijksma in een brief aan de gemeenteraad.

'Hardnekkig' noemde ze de situatie al eerder deze week. Samen met politie en justitie komt ze daarom nu met concrete maatregelen: Per direct is er extra toezicht van gemeentelijke handhavers én politie op het plein onder het Bollendak en de directe omgeving tijdens de late middag en avond. Het gaat om vier tot zes extra tijdelijke handhavers en toezichthouders.

De politie is daarnaast dagelijks extra en zichtbaar aanwezig. Agenten treden handhavend op bij overtredingen van de algemeen plaatselijke verordening (APV), verstoring van de openbare orde en bij andere strafbare feiten. Twee extra koppels (vier agenten) zijn daarvoor toegevoegd aan de binnenstad. De aanwezige politie wordt ondersteund door signalen en observaties vanuit het cameratoezichtteam.

Daarnaast wil Dijksma zo snel mogelijk een gebied rond het Centraal Station (inclusief het Stationsplein) als zogenoemd verblijfsontzeggingsgebied aanwijzen. Wie in dit gebied de openbare orde verstoort, krijgt onmiddellijk een tijdelijke verblijfsontzegging van de politie: hij mag er niet meer rondhangen. De duur ervan wordt langer naarmate iemand vaker over de schreef gaat. Het Openbaar Ministerie beslist daarnaast snel over wat er met een strafzaak gebeurt.