De tachtig asielzoekers die in een sporthal worden opgevangen, vertrekken niet komend weekend zoals burgemeester Iris Meerts eerder garandeerde maar blijven tot begin oktober in Wijk bij Duurstede.

Burgemeester en wethouders willen eerst de overdracht aan een opvanggemeente in de regio goed regelen. Dat kost ruim een week extra tijd want een aannemer moet het gebouw nog verbouwen. Als Meerts haar belofte van maximaal vier weken wel zou nakomen dan zouden de asielzoekers eerst weer terug moeten naar Ter Apel of de Jaarbeurs.

Meerts: "Humanitair klaar staan voor elkaar weegt zwaarder dan vasthouden aan de termijn van vier weken." De afgelopen week meldde deze krant al dat de gemeente met de Veiligheidsregio Utrecht achter de schermen onderzocht of een verlenging van de termijn van vier weken haalbaar is, net als in Culemborg waar asielzoekers ook langer mogen blijven. Waarnaar de asielzoekers verhuizen maakt de nieuwe opvanggemeente zelf binnenkort bekend.

De vijftig vrijwilligers die vanaf eind augustus in touw zijn om de asielzoekers in Wijk waardig op te vangen, pleitten er dinsdagavond in de gemeenteraad voor dat er niet 'gehopt' wordt met de asielzoekers. Dus niet eerst een week in de ene hal en daarna weer een korte tijd elders. Vrijwilliger Esther Giesberts: "Laat ze nog even blijven en zorg voor een warme overdracht."'

Korfbalvereniging Viking kan goed leven met een langer verblijf van de asielzoekers. Secretaris Caroline Vroege desgevraagd: "Als wij half oktober maar weer over onze hal kunnen beschikken, is er voor ons geen groot probleem. Onze problemen zijn slechts kleine dingetjes in relatie tot waar asielzoekers mee te maken hebben. De grens van half oktober is wel belangrijk want dan begint het zaalkorfbalseizoen en gaan we dus van buiten naar binnen."