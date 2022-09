De woning aan de Lange Hagelstraat in Utrecht, die in juni op last van de burgemeester werd gesloten na een wapenvondst, blijft dicht. Dat bepaalde de rechterbank dinsdag.

In juni trof de politie in een woning aan de Lange Hagelstraat meerdere automatische wapens aan bij doorzoekingen. Daarbij werden vier aanhoudingen verricht. De betreffende woning, vlak bij het Westplein, werd gesloten. Burgemeester Dijksma zei destijds dat de locatie 'vermoedelijk een faciliterende rol heeft gespeeld in de handel van deze vuurwapens'. De eigenaar van de woning spande een kort geding aan om het besluit van de burgemeester ongedaan te laten maken, maar dat mocht niet baten. Het pand wordt woensdag gewoon ontruimd, bepaalde de rechter dinsdag.