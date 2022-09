‘Een zorgelijk patroon van overlast en geweld’. Zo noemt burgemeester Sharon Dijksma de incidenten op het Stationsplein van Utrecht CS en in de binnenstad, waaronder twee steekpartijen en een groepsmishandeling. Het toezicht onder het Bollendak, zoals het plein wordt genoemd, wordt per direct opgeschaald.

Dijksma noemt met name de overlast onder het Bollendak 'hardnekkig'. Volgens de burgemeester bestaat de groep die overlast veroorzaakt grotendeels uit 'veiligelanders' (vluchtelingen uit landen waar geen oorlog woedt), die niet enkel in Utrecht opereren.

De afgelopen tijd vonden er geregeld incidenten plaats op het Stationsplein, waaronder twee steekpartijen. Daar bleef het niet bij: het plein werd in de afgelopen maanden geteisterd door zakenrollers, winkeldiefstallen en grote overlast.

De driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) is bij elkaar gekomen om vervolgstappen te bespreken. In de afgelopen tijd is er op bepaalde vlakken al actie ondernomen, benadrukt de burgemeester. In het stationsgebied wordt gesurveilleerd door gemeente, NS en Q-buzz, en de particuliere beveiligers van Hoog Catharijne. Daarnaast worden er maandelijks grootschalige handhavingsacties op het Stationsplein gehouden. Binnenkort zullen er nog meer aanvullende maatregelen worden aangekondigd.

Gisteren werd duidelijk dat de VVD pleit voor harde maatregelen onder het Bollendak, zoals preventief fouilleren en gebiedsverboden. Raadslid Tess Meerding maakt zich grote zorgen over de toenemende criminaliteit en heftige incidenten onder het Bollendak. "Daarbij speelt ook mee dat dit een heel centraal punt in Utrecht is, waar veel mensen langskomen. Mensen voelen zich nu echt niet veilig op deze plek."