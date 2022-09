De omstreden paardenrace op de Maliebaan in Utrecht stopt na de editie van komende zaterdag. Studenten diergeneeskunde die de kortebaandraverij al 55 jaar houden, zwichten voor protesten van de gemeente en dierenbeschermers.

De gemeente Utrecht gaf eerder tegen haar zin een vergunning af voor het 'dieronvriendelijke' evenement van de Diergeneeskundige Studenten Kring, de studievereniging van dierenartsen in opleiding aan de Universiteit Utrecht. De race met paarden en pikeurs op sulky's kon volgens de regels van de gemeente niet worden verboden.

Een subsidieaanvraag van maximaal 20.000 euro kon ook niet worden geweigerd. De gemeente schaart zich achter de Dierenbescherming, die stelt dat een paardenrace blijk geeft van weinig respect voor het dier en deze tot spelobject degradeert.

De Partij voor de Dieren probeerde de studenten met een handtekeningactie te overtuigen de paardenrace af te blazen. Voor de komende editie willen de dierenartsen in opleiding daar niets van weten. Tijdens een volgend lustrumfeest (over vijf jaar) keert het evenement niet terug op het programma, zegt het bestuur van de Diergeneeskundige Studenten Kring.

Diepgewortelde traditie

Het bestuur zegt het 'jammer' te vinden afscheid te nemen van een diepgewortelde traditie. "Maar we zien ook dat de kijk op dieren in de maatschappij is veranderd.'' Een tweede reden om met het evenement te stoppen, is de aanstaande herinrichting van de Maliebaan. De studenten diergeneeskunde hielden in 1967 de eerste kortebaandraverij. De paarden liepen destijds achter de Jaarbeurs tegen elkaar. Sinds 1982 wordt gerend op de Maliebaan.

De Partij voor de Dieren reageert opgetogen op het besluit van de Diergeneeskundige Studenten Kring. "Het is echt te belachelijk voor woorden dat studenten diergeneeskunde in eerste instantie dachten dat dit een goed idee was en dat het welzijn van de paarden niet aangetast zou worden.'' Dat het evenement zaterdag nog wél doorgaat noemt de partij 'jammer'.