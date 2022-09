De landmacht voert vanaf vandaag, maandag 19 september, een serie militaire oefeningen uit in de regio Utrecht. De missie heet ‘Medic Enforcer’, en onder meer Rhenen, Achterberg en Elst vallen onder het oefengebied. In totaal voeren zeventig militairen - verdeeld over achttien voertuigen - verschillende trainingen uit.

De komende twee weken volgt een eenheid van de landmacht - zeventig mensen verdeeld over achttien voertuigen - een route die van Amersfoort naar Rhenen leidt. Tussendoor zullen de militairen ook nog Achterberg en Elst worden aangedaan. Langs deze route zetten zij kampen op om te overnachten en trainen ze op het overdragen en het vervoer van gewonden. Bij een paar van deze oefeningen maakt de eenheid gebruik van vuurvoorstellingsmiddelen. In Elst zullen de militairen op 28 september zelfs een crisissituatie naspelen. Omwonenden krijgen hierover nog bericht van het Ministerie van Defensie. Ook zal de eenheid, die zich voortbeweegt in vrachtwagens en ziekenvoertuigen, te zien zijn op openbare plekken, zoals een parkeerplaats of op de weg. De gehele missie duurt tot 30 september.