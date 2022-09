Voetbalclub EDO had zaterdag kunnen uitwijken naar een ander sportpark om een seniorenteam te laten spelen waarvoor geen plek was op het eigen complex. Dat laat een woordvoerder van de Utrechtse sportwethouder Eva Oosters weten.

Voetbalvereniging EDO schrapte zaterdag voor het eerst een wedstrijdvanwege ruimtegebrek op sportpark Overvecht-Noord. Het duel tussen de 35+-veteranen van EDO met de routiniers van FC Breukelen werd afgelast. De club waarschuwde eerder al dat er te weinig ruimte is op het sportpark.

Volgens de woordvoerder had EDO in overleg met de gemeente de wedstrijd elders kunnen afwerken. "We hebben, zoals bij elke Utrechtse voetbalvereniging, namelijk de mogelijkheid om eventueel uit te wijken naar een ander sportveld. Daar is afgelopen weekend geen gebruik van gemaakt." De gemeente is al geruime tijd in overleg met EDO over onder andere de planning van wedstrijden. Eind dit jaar wordt daar meer duidelijkheid over verwacht.

De voetbalclub heeft haar zinnen gezet op een derde veld, maar dat is verhuurd aan hondenvereniging URV. Gesprekken tussen de voetballers en de hondenvereniging om dit veld te delen, zijn op niets uitgelopen. EDO ziet verhuizing van de hondenclub als dé oplossing voor de problemen.

CDA en D66 in de gemeenteraad maken zich al langer druk om het veldentekort op sportpark Overvecht-Noord. Volgens CDA-raadslid Bert van Steeg bewijst de afgelasting van zaterdag dat het 'gewoon niet past' op het sportpark. Samen met D66 en andere partijen wil Van Steeg sportwethouder Oosters donderdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje om opheldering vragen. De opdracht van de gemeenteraad aan de wethouder was volgens hem eerder duidelijk. "Het probleem op het sportpark moet worden opgelost."