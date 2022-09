De hulpdiensten zijn maandagochtend in groten getalen uitgerukt naar de Lekdijk tussen Schalkwijk en Wijk bij Duurstede. Daar was namelijk een auto in het water beland. Voor zover bekend, zijn er geen gewonden.

De auto bleek zondag al van de weg te zijn geraakt en in de sloot naast de dijk terecht te zijn gekomen. De politie trof ter plaatse dan ook niemand aan. Toen bekend werd dat er geen slachtoffers waren, maakte de traumahelikopter rechtsomkeert. Het is nu aan de eigenaar van de auto om de auto op te halen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is onbekend.