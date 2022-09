Bij een steekpartij op het Jaarbeursplein in Utrecht is vrijdagavond omstreeks 19.30 uur een 57-jarige man gewond geraakt. Hij werd in zijn been gestoken.

De dader was geruime tijd voortvluchtig. Dankzij camerabeelden wisten agenten wel meteen om wie het ging. De 55-jarige verdachte werd uren later, omstreeks 22.00 uur, op het Vredenburgplein overmeesterd en geboeid afgevoerd. Volgens een woordvoerder van de politie is er met man en macht naar hem gezocht, in het belang van de veiligheid van reizigers en ander publiek in en rond het station. De verdachte liep rond met een mes en werd gezien als 'onberekenbaar' en mogelijk onder invloed van drank en/of drugs. Zowel de dader als het slachtoffer zijn bekenden van de politie, beiden maken deel uit van een groep die geregeld overlast veroorzaakt onder het Bollendak boven het stationsplein. Agenten die na de steekpartij toesnelden, troffen het slachtoffer in eerste instantie niet aan op het Jaarbeursplein. Wel zagen zij bloedsporen die vanaf de trappen van het Beatrixtheater in de richting van Utrecht CS liepen. Aan de andere kant van het station werd de bloedende man onder het Bollendak aangetroffen en vervolgens ook door de hulpdiensten verzorgd. Het is niet het eerste steekincident rond Utrecht CS. Op maandag 5 september was het ook al raak.