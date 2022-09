Er is weer genoeg water in de rivier, dus komt de Liniepont in de Lek voor even terug in de vaart. De komende twee weekenden kunnen voetgangers en fietsers er gebruik van maken, daarna is het vaarseizoen voorbij.

Recreatiebedrijf Uiterwaarde onderhoudt sinds 2010 in de maanden mei tot en met september een toeristische veerdienst voor voetgangers en fietsers. De Liniepont zorgt voor een verbinding over de Lek tussen Werk aan het Spoel, Fort Everdingen en, aan de noordoever, Werk aan de Groeneweg. Jaarlijks worden zo'n vijfduizend passagiers vervoerd. De afgelopen twee seizoenen was corona een flinke spelbreker. De veerdienst draait op, vooral oudere, vrijwilligers, en die wilden zo min mogelijk risico lopen. Dit jaar leek corona beheersbaar, maar werd de ongebruikelijk lage waterstand in de Lek een domper. Maximaal twaalf passagiers Op 19 juli waren de steigers niet meer te bereiken en ging het pontje uit de vaart. De vrijwillige kapiteins-stuurlui en kaartencontroleurs maken zich nu op voor een min of meer feestelijke seizoenafsluiting. Het pontje biedt plaats aan maximaal twaalf passagiers. De vaartijden op alle dagen zijn van 10.00 tot 17.00 uur (Werk aan de Groeneweg/Fort Everdingen) en 17.15 uur (Werk aan het Spoel). Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht