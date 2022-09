Utrechters die te maken hebben met armoede en schulden, krijgen van de gemeente meer financiële ondersteuning. Bovenop de miljoenen die al voor deze groep bestemd zijn, komt daar vanaf volgend jaar nog eens een kleine 2 miljoen euro bij. Dat staat in de nieuwe begroting die donderdag is gepresenteerd.

Ook wordt er fors meer geïnvesteerd in de woningnood en de klimaatcrisis. Daarnaast krijgt de gemeentelijke organisatie meer versterking, met name op publieksdienstverlening, openbare orde en veiligheid en maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Zo investeert het college volgend jaar 46 miljoen euro extra in parken, sportplekken, fietsroutes en fietsenstallingen, schoolgebouwen en meer groen in de stad.

Om dit te betalen, wordt er wel een aantal lokale lasten fors verhoogd. Zoals al aangekondigd in het coalitieakkoord wordt de onroerendezaakbelasting (ozb) voor eigenaren van woningen en ander onroerend goed verhoogd met 21,5 procent (18 procent plus 3,5 procent indexatie). Dit betekent volgens de gemeente dat de rekening voor iemand met een huis met een gemiddelde ozb-waarde 61 euro per jaar hoger uitvalt.

Wethouder Susanne Schilderman (financiën, D66) zegt dat die verhoging woningbezitters financieel raakt, 'maar we proberen de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen'. "Woningen en ander onroerend goed zijn in de afgelopen jaren flink in waarde gestegen, terwijl de opbrengst van de ozb daarbij behoorlijk achterbleef. Daarom vraagt het college van eigenaren van woningen en niet-woningen een extra bijdrage."