Mark van den Oever de voorman van de Farmers Defence Force (FDF) voelt zich geïntimideerd door een brief die hij kreeg van de gemeente Utrecht. Dat stelde de jurist van de voorman woensdag in de rechtbank in Utrecht.

Daar diende de zaak die Van den Oever tegen de gemeente had aangespannen. 'Het recht van demonstratie is een grondrecht in onze democratie. Dat wordt aangetast door een de brief van de gemeente', betoogde de gemachtigde van FDF.

'Zij moeten tijdig kennisgeven van een demonstratie. Het is strafbaar als dat niet tijdig gebeurd. Een herhaling zal worden gesanctioneerd'. Dat schreef de gemeente Utrecht voor een demonstratie die op 2 april 2021 zou plaatsvinden. Van den Oever maakte bezwaar tegen deze brief. De vrijheid van demonstratie is aangetast, vond de voorman van de boeren.

De gemeente antwoordde dat Utrecht graag demonstraties ontvangt. De brief is alleen bedoeld om zaken te regelen. Het is geen besluit waar Van den Oever bezwaar tegen kan maken. De gemeente ging niet in op de bezwaren van de voorman van FDF. Die stapte naar de rechter.

De rechter beslist over 6 weken of de gemeente inhoudelijk naar de bezwaren moet kijken.