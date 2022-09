Een fastfoodketen die in een bushokje reclame maakt voor zijn hamburgers of een broodjeszaak die zijn jongste broodje met vlees aanprijst op een reclamezuil. In de stad Utrecht moet dat worden verboden, als het aan GroenLinks en Partij voor de Dieren ligt.

In navolging van Haarlem, dat onlangs de primeur had, willen GroenLinks en Partij voor de Dieren vleesreclames verbannen uit de openbare ruimte in Utrecht. De Haarlemse politiek besloot daartoe vanwege de negatieve invloed van vleesproductie op het klimaat. GroenLinks en Partij voor de Dieren zeggen nog wel meer redenen te zien om vleesreclames te verbannen. "Denk bijvoorbeeld aan al het onfortuinlijke dierenleed, het enorme waterverbruik, ontbossing en de ongewenste stikstofuitstoot die gepaard gaan met de productie van vlees." Het is nu aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders om te reageren op de oproep van beide partijen. De gemeenteraad besloot eerder om 'fossiele reclame' in bushokjes, op billboards en andere openbare plekken te verbieden. Het gaat hierbij onder meer om reclame voor vliegreizen. Toch zijn deze reclames nog niet uit het straatbeeld verdwenen. De gemeente heeft met verschillende partijen langlopende overeenkomsten gesloten over het exploiteren van reclames bij bijvoorbeeld haltes en lichtmasten.