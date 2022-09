Donkere wolken boven de organisatie die in Stichtse Vecht verantwoordelijk is voor jeugdhulp en wijkteams. Er dreigt een groot geldtekort omdat er meer zorg nodig is dan gedacht.

Sinds begin dit jaar voert TIM Stichtse Vecht jeugdhulp, wijkteams en Wmo-begeleiding uit in opdracht van de gemeente. TIM is onderdeel van de Zeister stichting Timon, die in meerdere gemeenten actief is. Volgens een recente prognose zijn er 'enkele miljoenen' meer nodig dan geraamd. In een brief aan de gemeenteraad staat dat de prognoses van de financiën van TIM 'zorgelijk' zijn. Volgens de gemeente zijn de zorgkosten in Nederland door de coronapandemie flink gestegen. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de precieze oorzaken van de financiële overschrijding. Het is de bedoeling om met de conclusies ervan oplossingen te bedenken waarmee de kosten kunnen worden beperkt. Bij de start waren de verwachtingen hooggespannen, omdat jeugdhulp, de Wmo-begeleiding en wijkteams in één organisatie zijn samengebracht.