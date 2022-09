De opvang van vluchtelingen op het Culemborgse bedrijventerrein Pavijen gaat ook na 1 oktober door. De gemeente meldt dat om humanitaire redenen is besloten de locatie tot januari 2023 open te houden.

Reden van verlenging van de 'crisisnoodopvang voor vluchtelingen', zoals de gemeente het bedrijfspand aan de Bellweg kwalificeert, is de nog altijd beroerde situatie in het aanmeldcentrum bij Ter Apel. De gemeente gaat in op het verzoek van het Rijk om de Culemborgse locatie open te houden tot januari 2023.

In een verklaring zegt burgemeester Gerdo van Grootheest: "De situatie in Ter Apel blijft schrijnend en daarom bieden wij de helpende hand. We beseffen daarbij dat we, vanwege de steeds veranderende vraag van het Rijk, ook als gemeente verschillende communicatieboodschappen uitzenden. Wij vragen de stad daarbij om begrip."

De burgemeester doelt onder meer op de commotie die dit voorjaar ontstond toen aanvankelijk sporthal Interweij in de wijk Terweijde als opvang werd aangewezen. Dat ging niet door, waarna de leeggekomen prik- en testlocatie van de GGD Bellweg in beeld kwam.

"De afgelopen maanden heeft onze stad laten zien dat wij gastvrij zijn voor hen in nood", zegt Van Grootheest. "Samen met de geweldige inzet van vele Culemborgers die als vrijwilliger actief zijn en tal van organisaties die op allerlei manieren ondersteuning bieden."

Vrijwilligers van ElkWelzijn zetten zich dagelijks in om de mensen te begeleiden. Er zijn tolken aanwezig en het COA zorgt voor de medische en psychische begeleiding van de vluchtelingen. Omdat de vluchtelingen langer verblijven dan verwacht, worden de dagactiviteiten uitgebreid.

Van Grootheest tot slot: "Tegelijkertijd moet het Rijk nu echt snel met een definitieve oplossing komen. Wij zijn bereid tijdelijk te helpen, maar het is aan de Rijksoverheid om dit vraagstuk op te lossen."