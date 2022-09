In Maarssen is een paard te water geraakt. Het dier zit tot tot aan zijn borst in de sloot. De brandweer is ter plaatse om het beest uit het water te krijgen.

Iets na 8.30 uur kreeg de brandweer een melding van een dier te water. Het bleek om een paard te gaan die aan de Straatweg in Maarssen naast een weiland in de sloot terecht was gekomen. Van wie het paard is, is onbekend. Het dier zit wel redelijk vast, waardoor de brandweer om een 'paardenbroek' heeft gevraagd. Dat is een hulpmiddel om een dier uit het water te hijsen.