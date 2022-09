De 24-jarige man die vast zat op verdenking van betrokkenheid bij een zeer ernstige mishandeling op de Kanaalstraat in Utrecht, is alweer op vrije voeten. De verdachte is vandaag weer vrijgelaten na verhoor.

Dat meldt de politie, die gisteren naar buiten bracht de man op de vroege maandagmorgen te hebben gearresteerd voor betrokkenheid bij het geweldsmisdrijf twee jaar geleden.

De man liep 33 breuken in zijn gezicht op, raakte aan een oog blind, raakte deels verlamd en lag 19 dagen in coma, nadat hij in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni zwaar werd toegetakeld.

Dat gebeurde nadat hij verhaal ging halen bij een auto die midden op de weg stond. Uiteindelijk bemoeiden tientallen mensen zich met de ruzie, waarbij het slachtoffer en twee vrienden werden aangevallen. De man liep de meeste verwondingen op toen hij probeerde te voorkomen dat tijdens de ruzie zijn auto werd gestolen. Hij werd meegesleurd en kwam uiteindelijk heel hard op de grond tegen een fietsenrek terecht.

De politie laat weten dat de man ondanks zijn snelle vrijlating binnen een dag nog wel verdachte is in de zaak. De zoektocht naar meer verdachten is nog in volle gang. "Tips zijn welkom", klinkt het.