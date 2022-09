De Bilt wil circa honderd vluchtelingen de komende jaren een veilig en stabiel onderkomen bieden. Voorrang verlenen aan statushouders op de woningmarkt, zoals Utrecht doet, is in De Bilt niet nodig.

In een dependance van verzorgingshuis De Biltse Hof in Bilthoven namen 45 Oekraïense vluchtelingen onlangs hun intrek. In een voormalig kantoorpand in de Dorpsstraat in De Bilt komen binnenkort 45 tot 50 vluchtelingen uit dat land.

Dat pand wordt nu gereedgemaakt voor hun komst. Ongeveer tachtig Oekraïners zitten bij gastgezinnen in De Bilt. De Bilt vangt op dit moment op zolder in het gemeentehuis ook enkele tientallen Oekraïners op.

Niet bekend hoe lang

Daarmee zit De Bilt goed op schema met de opvang van ontheemden, zegt burgemeester Sjoerd Potters. ,,We weten niet hoe lang deze situatie duurt. Het is moeilijk om daar een voorspelling op los te laten, maar we willen in ieder geval een oplossing bieden voor de middellange termijn voor deze groep ontheemden.”

,,We willen deze mensen zoveel mogelijk rust bieden”, aldus Potters. ,,Het is belangrijk om gesleep met mensen van de ene naar de andere plek zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de Biltse Hof hebben we een fijne plek gecreëerd voor de groep Oekraïners, die vooral bestaat uit vrouwen en kinderen.”

Op koers

De Bilt ligt daarnaast op koers om statushouders aan een woning te helpen binnen de gemeente. Voorrang verlenen van woningen, zoals in Utrecht zes weken het geval was, is in De Bilt niet nodig.

De oude ERES-mavo op de Soestdijkseweg-Zuid, doet tegenwoordig dienst als school voor vluchtelingen uit De Bilt en Zeist. Honderd vluchtelingen krijgen les in dit gebouw.