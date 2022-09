Het aantal Utrechters dat een bijstandsuitkering krijgt, blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente.

In het tweede kwartaal van dit jaar ontvingen 9204 inwoners van Utrecht een bijstandsuitkering. Dat is een daling van 0,95 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. In vergelijking met een jaar geleden telt Utrecht 6 procent minder inwoners met een bijstandsuitkering.

De daling is toe te schrijven aan de krapte op de arbeidsmarkt. Door de grote vraag naar personeel vinden steeds meer Utrechters met een uitkering een baan.

Zorgen om koopkracht

De cijfers staan in het jongste overzicht Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht. In een toelichting stelt wethouder Linda Voortman (GroenLinks) dat ze zich zorgen maakt over de koopkracht van veel Utrechters. "Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening en de boodschappen onbetaalbaar dreigen te worden."

Volgens Voortman gaat het niet alleen om minima. Ook steeds meer Utrechters met middeninkomens kunnen hun vaste lasten steeds moeilijker betalen. Het aantal schrijnende situaties zal verder toenemen, verwacht de wethouder. Ze zegt binnenkort met een aanpak te komen 'om het verschil te maken voor onze inwoners'.