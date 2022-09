De subsidie voor het Fulcotheater in IJsselstein staat op de tocht nu coalitiepartijen VVD en CDA dreigen tegen te stemmen. De partijen zijn het niet eens met het door het bestuur van het Fulcotheater gekozen bestuursmodel, dat volgens hen te veel de indruk wekt dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Het bestuur van het Fulcotheater bestaat momenteel uit drie niet-uitvoerende bestuurders en één uitvoerend bestuurder, Anastasia van der Lugt. Daarmee zit volgens CDA en VVD controle en uitvoering binnen hetzelfde bestuur. En dat doet volgens hen geen recht aan het raadsbesluit van juli 2021 dat vraagt om een duidelijke scheiding.

VVD-fractievoorzitter Feddo Hartenlust vindt om twee redenen dat de raad het bestuursmodel niet moet accepteren: "Ten eerste hebben we als raad het vorige bestuur altijd de maat genomen op het gebied van goed bestuur en is het amendement niet voor niets aangenomen.

Als we nu dit accepteren zijn we als raad geen knip voor de neus waard. Ten tweede willen we niet dat er een precedent ontstaat. Daarom zullen we als het bestuur het model niet aanpast tegen subsidie voor het Fulcotheater stemmen."

CDA-fractievoorzitter Frank van Kippersluis is iets voorzichtiger: "In dat geval zullen we eerst verantwoordelijk LDIJ-wethouder Mark Foekema vragen met het bestuur van het Fulcotheater om tafel te gaan."

Volgens Van der Lugt is er niets aan de hand. "Wij geloven dat ons bestuursmodel past binnen de Governance Code Cultuur. Momenteel onderzoekt een expert in opdracht van het college of ons bestuursmodel aansluit bij de wensen van de raad. De uitkomsten van dat onderzoek wachten we vol vertrouwen af."

Van der Lugt wil niet vooruitlopen op de uitkomsten: "Mocht de expert er toch anders over denken gaan we als bestuur opnieuw nadenken over het bestuursmodel."