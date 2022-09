Een 24-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstige mishandeling in Utrecht. De man zit sinds maandagmorgen in de cel en wordt verhoord. Het slachtoffer raakte destijds zwaargewond.

De zware mishandeling op de Kanaalstraat in Utrecht vindt in juni 2020 plaats. Een 22-jarige man raakt in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni verwikkeld in een verkeersruzie, waarbij ook getracht wordt om zijn zijn auto te stelen. Bij de poging om die diefstal te voorkomen raakt de man zeer zwaargewond: hij ligt uiteindelijk 19 dagen in coma, raakt gedeeltelijk verlamd en is aan één oog blind sinds die bizarre nacht. Die nacht rijdt hij met twee vrienden over de Kanaalstraat, met voor hen een lichtkleurige Volkswagen Polo. Die stopt, keert plotseling en blokkeert de weg. Het slachtoffer gaat verhaal halen, waarna ruzie volgt. Ook omstanders bemoeien zich met de twist, die ontaardt in grof geweld. Rond de twintig mannen duiken bij de auto's op en delen harde rake klappen uit. Het slachtoffer en zijn twee vrienden worden flink toegetakeld. Als iemand vervolgens ook nog probeert om de auto van de onfortuinlijke 22-jarige te stelen, klampt de man zich vast aan zijn auto. De dief gaat toch rijden en en remt uiteindelijk abrupt bij de Surabayastraat. Daar valt het slachtoffer hard op de grond en belandt met hoge snelheid tegen een fietsenrek. Terwijl hij ernstig gewond achterblijft, rijdt de persoon in de gestolen Peugeot door tot de Palembangstraat, waar hij parkeert en vlucht richting centrum. Het Openbaar Ministerie loofde een beloning van 7.500 euro uit voor de gouden tip, die leidde naar de mannen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Het onderzoek heeft nu geresulteerd in een eerste aanhouding. 'Mooi nieuws', zegt de politie, die rekening houdt met meer aanhoudingen. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht