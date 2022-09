Een concert vanaf een podium in de singel voor TivoliVredenburg. Dat vormde zondagavond na lang wachten door corona het slotstuk van alle festiviteiten rond de opening van de stadssingel. Zittend op de kade of in een boot, genoot publiek onder meer van klassieke klanken.

"Een historische fout is hersteld", zegt wethouder Eelco Eerenberg (D66): "Decennialang is gemopperd dat dit een autoweg was geworden. Door hier weer water van te maken hebben we iets terug gegeven aan Utrecht.'' De stad stond bol van de activiteiten, waaronder optredens van schrijvers en musici, een kunstroute in Wolvenplein en een stormbaan op het Smakkelaarsveld. Iedereen mocht gratis mee met mee met boten die acht locaties met elkaar verbonden.