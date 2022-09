In de meterkast van een restaurant aan de Lange Jansstraat in Utrecht is in de nacht van zondag op maandag rond 1.50 uur brand uitgebroken. Er kwam veel rook vrij. Daardoor besloot de veiligheidsregio om de bovenliggende woningen te ontruimen.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er vijftien mensen zijn geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, aldus de veiligheidsregio.

De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand is inmiddels geblust. De brandweer heeft de huizen gecheckt op de aanwezigheid van giftige gassen. Alle bewoners kunnen inmiddels naar huis.